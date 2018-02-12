В Исландии появится первый в истории страны раввин

Ави Фельдман станет первым местным раввином в истории еврейской общины Исландии, которая сейчас насчитывает 250 человек.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA, 27-летний Фельдман переедет в Рейкьявик из Нью-Йорка к Песаху по инициативе движения Хабад. Вместе с ним его жена Мушки и две дочери. Раньше еврейская община Исландии обходилась без раввина. Несколько раз в год на еврейские праздники сюда приезжали студенты иешивы и раввины.

В Исландии запрещен кошерный забой животных и вскоре здесь собираются запретить обрезание мальчиков младше 18 лет. Раввин Фельдман намерен убедить исландские власти не принимать этот закон. Он также планирует основать в Исландии первую синагогу и микву.

В то же время, по словам Фельдмана, в Исландии намного больше кошерных продуктов, чем можно представить. Островная страна во многом зависит от импорта из Европы и США, так что даже в маленьких магазинах можно встретить кошерную еду.