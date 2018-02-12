Хасиды Южной Кореи организовали кошерный фастфуд для болельщиков зимних Олимпийских игр

Хасидская община «Хабад-Любавич» Южной Кореи подготовилась к встрече болельщиков XVIII зимних Олимпийских игр, которые открылись в Пхенчхане.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel", по олимпийской деревне будет курсировать мобильный кошерный фастфуд, а в шаббат корейская община организует угощения, рассчитанные на тысячи гостей. На сегодня уже приготовили множество халы. Всего на 17 дней Олимпиады выпадает три шаббата.

Глава общины раввин Ошер Лицман говорит, что для еврейских болельщиков будут проводить занятия по Торе и угощать бесплатным кофе. По его словам, большинство еврейских болельщиков приезжает из США.