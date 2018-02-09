Президенту Израиля представили концепцию будущего мемориала "Бабий Яр"

Президент Израиля Реувен Ривлин 8 февраля встретился с руководством Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на пресс-службу Мемориала, делегация прибыла в Израиль, чтобы представить «исторический нарратив» – концепцию будущего мемориала, который построят на Дорогожичах в Киеве.

«Всем главам государств, с которыми мне приходится встречаться, я говорю, что Израиль не является компенсацией за Холокост, – моя семья приехала сюда двести десять лет назад, – но важно, чтобы все знали, что Холокост является вехой в нашей жизни и в нашей истории, и Бабий Яр – это то, о чем следует помнить, когда мы говорим обо всем том, что мы пережили как нация», – заявил Ривлин.

Он сравнил Бабий Яр в Киеве с такими символическими метами еврейской трагедии, как Салоники, Варшавское гетто и концентрационные лагеря.