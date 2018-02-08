В Великобритании представили проект каталогизации и реконструкции более 3200 синагог Европы

В британском парламенте 7 февраля представили проект каталогизации и реконструкции более 3200 исторических синагог в 48 европейских странах, инициированный Фондом еврейского наследия. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Guardian".

План разработал историк Саймон Шама. Его поддержали более 40 знаменитостей.

В каталоге указаны даты строительства синагоги, материалы, из которых она построена, какой еврейской общине принадлежала, нынешнее состояние и рейтинг значимости. Инвентаризацию провел Центр еврейского искусства при Еврейском университете в Иерусалиме.

Эксперты отобрали 160 синагог и сократили их количество до 19 объектов, которые можно восстановить. Уже началась реставрация синагоги XVII века в беларуском Слониме.

До 1939 года в Европе существовало около 17 тысяч синагог. После Второй мировой войны осталось 3218. Из них только 718 по-прежнему функционируют как еврейские молитвенные дома. Остальные заброшены или используются как склады, рестораны, театры и даже бассейны, морги и пожарные станции.

Фонд еврейского наследия отмечает, что в Восточной Европе сохранность синагог оказалась особой проблемой. «После Холокоста последовал коммунизм. Многие здания были оставлены и по существу потеряли свои общины», – отметил представитель фонда Михаэль Мейл.