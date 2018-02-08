В еврейской общине Днепра состоялось прощание с волонтером Леонидом Краснопольским

В еврейской общине Днепра прошла церемония прощания с активистом, волонтером, украинским патриотом и прихожанином синагоги Леонидом (Арье Лейбом) Краснопольским. Проститься с ним пришли сотни людей разных национальностей и конфессий, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

В траурной церемонии приняли участие Главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий и Правящий архиерей Днепровской епархии УПЦ КП епископ Симеон. Раввин Каминецкий отметил, что Арье Лейб Краснопольский своей жизнью наглядно демонстрировал, что подлинная еврейская идентичность и украинский национализм не только совмещаются, но и дополняют друг друга, и это должно послужить примером для многих.

Добрые слова о безвременно ушедшем друге и герое говорили его побратимы и те, кому Леонид Краснопольский активно помогал – депутаты, представители воинских подразделений, медицинских учреждений, благотворительных и волонтерских организаций, прихожане синагоги, активисты и члены Попечительского Совета общины.

Городской голова Днепра Борис Филатов направил специальное послание, которое зачитал член правления еврейской общины Олег Ростовцев.

"Леонид, или как его звали по-еврейски Арье Лейб, не просто был евреем по происхождению, он гордился своим еврейством, своей религией, приверженностью к традиции и при этом был истинным украинцем, настоящим патриотом, готовым отдать за свою страну жизнь", - отметил в послании Борис Филатов.

Также мэр Днепра высказал предположение о том, что в честь волонтера могут назвать одну из улиц города Донецка.

"Хочу сказать всем, кто пришел сегодня проститься с тобой – евреям, украинцам, русским, всем твоим друзьям – Днепр гордится тобой, весь город отдает тебе честь. Ты настоящий днепрянин, как был настоящим дончанином. Ты настоящий украинец и, в не меньшей степени, настоящий еврей, и я верю, что недалек тот день, когда одна из улиц Донецка – именно Донецка – будет носить твое имя", - обратился в прощальном слове к волонтеру Филатов .

После завершения церемонии прощания, прочтения соответствующих благословений и тегилим (псалмов), члены погребального братства «Хевра Кадиша», под руководством Александра Фридкиса, поместили гроб в катафалк, а присутствующим было предложено пройти к транспорту, который направился к Запорожскому кладбищу, где в почетном месте тело Леонида (Арье Лейба) Краснопольского предали земле, в соответствии с еврейскими погребальными традициями.

Известный волонтер Леонид Краснопольский погиб 4 февраля в результате ДТП в Днепре. Он был успешным дизайнером, который после оккупации родного Донецка стал помогать армии и побывал в плену боевиков.