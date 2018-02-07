Германия впервые выплатит компенсации алжирским евреям, которые пережили Холокост

Германия впервые выплатит компенсации евреям, которые проживали в Алжире с июля 1940 по ноябрь 1942 года и подверглись преследованиям нацистов и французского режима Виши. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Haaretz".

По оценкам, около 25 тысяч алжирских евреев пережили Холокост. Большинство из них живут сейчас во Франции, в основном в Париже. В Израиле насчитывается около 3900 переживших Холокост алжирских евреев.

Единоразовые выплаты составят 2500 евро (около 11 тысяч шекелей). Компенсации начнут выплачивать с июля этого года.

Хотя алжирская община не пострадала от геноцида так сильно, как европейские евреи, правительство Виши подвергло их дискриминации в образовании, общественной жизни, трудоустройстве и других сферах. Французы депортировали тысячи евреев в трудовые лагеря на юге Алжира.