Германия впервые выплатит компенсации алжирским евреям, которые пережили Холокост

15:03, 07 февраля 2018
Иудаизм
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Алжирские евреи, начало ХХ века / historytoday.com

По оценкам, около 25 тысяч алжирских евреев пережили Холокост. Большинство из них живут сейчас во Франции, в основном в Париже. В Израиле насчитывается около 3900 переживших Холокост алжирских евреев.

Единоразовые выплаты составят 2500 евро (около 11 тысяч шекелей). Компенсации начнут выплачивать с июля этого года.

Хотя алжирская община не пострадала от геноцида так сильно, как европейские евреи, правительство Виши подвергло их дискриминации в образовании, общественной жизни, трудоустройстве и других сферах. Французы депортировали тысячи евреев в трудовые лагеря на юге Алжира. 

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