В Болгарии почтили память жертв Холокоста хештегом в соцсетях и открыли две выставки

14:47, 06 февраля 2018
Иудаизм
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В Софии открылись две выставки, посвященные памяти жертв Холокоста / rus.bg

Вице-премьер, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева напомнила о событиях, связанных со спасением 48 000 болгарских евреев во времена Второй мировой войны. 

«В этот день особенно важно дать пример своими личными действиями, показать, что язык ненависти и насилия абсолютно неприемлем», − заявила Екатерина Захариева на открытии в здании МИДа выставки «За пределами службы», посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.

Ко Дню памяти в рамках акции «75 лет – незабываемые лица спасения» Организация евреев Болгарии «Шалом» вручила почетные знаки и сертификаты болгарам, спасавшим евреев.

В дни, когда Болгария отмечает 75-летие спасения своих евреев, в Софии гостит и другая выставка, предоставленная Государственным музеем Аушвиц-Биркенау в Польше, которому в этом году исполняется 70 лет. 

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