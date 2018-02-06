В Болгарии почтили память жертв Холокоста хештегом в соцсетях и открыли две выставки

Министерство иностранных дел Болгарии выразило свою сопричастность к Международному дню памяти жертв Холокоста хештегом #WeRemember. К инициативе присоединились более 120 служащих дипломатического ведомства, опубликовавших на своих страницах в соцсетях общую фотографию с посланием "Мы помним!", сообщает "Лехаим" со ссылкой на болгарские СМИ.

Вице-премьер, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева напомнила о событиях, связанных со спасением 48 000 болгарских евреев во времена Второй мировой войны.

«В этот день особенно важно дать пример своими личными действиями, показать, что язык ненависти и насилия абсолютно неприемлем», − заявила Екатерина Захариева на открытии в здании МИДа выставки «За пределами службы», посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.

Ко Дню памяти в рамках акции «75 лет – незабываемые лица спасения» Организация евреев Болгарии «Шалом» вручила почетные знаки и сертификаты болгарам, спасавшим евреев.

В дни, когда Болгария отмечает 75-летие спасения своих евреев, в Софии гостит и другая выставка, предоставленная Государственным музеем Аушвиц-Биркенау в Польше, которому в этом году исполняется 70 лет.