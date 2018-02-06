Для духовной поддержки раввина Адин Штейнзальца создан специальный сайт

Группа евреев, благодарных раввину Адину Штейнзальцу – одному из величайших просветителей, наставников и мудрецов нашего времени, создали специальный сайт, где каждый может написать слова признательности. Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

"Раввину Адину Штейнзальцу, этому великому человеку, сделавшему так много для еврейского народа, для возвращения евреев к своим корням, сейчас 80 лет, он тяжело болеет и нуждается в духовной поддержке и просто словах благодарности, сказанных от сердца", - отмечают создатели сайта.

О великих трудах раввина Адина Штейнзальца написаны статьи в энциклопедиях, годовщина завершения его фундаментального труда перевода Вавилонского Талмуда на современный язык отмечается как День еврейского образования в сотнях общин, в основанных им учебных заведениях учились тысячи евреев из стран, избавившихся от тоталитаризма, а программы «Института изучения иудаизма» помогли тысячам евреев найти верную дорогу в жизни.

Слова благодарности раввину Штейнзальцу уже сказали такие известные люди, как раввин Пинхас Полонский, основатель «Школы коучинга», автор курса «Академии семейного счастья» Нессия Фердман, один из лидеров фонда «Шиурей Тора Любавич» Элиша Габриэль Павлоцкий и другие.

Написать раввину на сайт каждый желающий может на любом языке.