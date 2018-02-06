Винный дом Ротшильдов выпустит кошерное розовое шампанское

05:28, 06 февраля 2018
Иудаизм
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Напиток будет содержать только кошерные ингредиенты и производится под наблюдением раввина / beckysueepstein.com

Новое игристое вино дополнит коллекцию кошерных белых вин, которую компания Ротшильдов выпустила в 2016 году.

В Европе растет спрос на кошерные вина. В Лондоне их стали продавать в крупных сетевых супермаркетах, таких как Selfridges. «Отношение к кошерному вину поменялось на 100%», — рассказали в компании Kedem Europe, которая является самым крупным поставщиком кошерного вина в Великобритании.

Кошерное вино изготавливается под наблюдением раввина. В таком вине не должно быть искусственных красителей и консервантов. Напиток должен содержать только кошерные ингредиенты, его должны делать с использованием оборудования, сертифицированного для производства кошерных вин. 

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