Винный дом Ротшильдов выпустит кошерное розовое шампанское

Винный дом Champagne Barons de Rothschild, принадлежащий представителям династии Ротшильдов, намерен выпустить кошерное розовое шампанское. Об этом сообщает "Проект Еврейские новости" со ссылкой на The Drinks Business.

Новое игристое вино дополнит коллекцию кошерных белых вин, которую компания Ротшильдов выпустила в 2016 году.

В Европе растет спрос на кошерные вина. В Лондоне их стали продавать в крупных сетевых супермаркетах, таких как Selfridges. «Отношение к кошерному вину поменялось на 100%», — рассказали в компании Kedem Europe, которая является самым крупным поставщиком кошерного вина в Великобритании.

Кошерное вино изготавливается под наблюдением раввина. В таком вине не должно быть искусственных красителей и консервантов. Напиток должен содержать только кошерные ингредиенты, его должны делать с использованием оборудования, сертифицированного для производства кошерных вин.