В Италии 98-летнему партизану присвоили звание спасителя евреев

20:22, 05 февраля 2018
Иудаизм
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/ ynetnews.com

Энцо Кавальон родился в еврейской семье. Во время Второй мировой войны он вступил в ряды партизанского отряда «Свободная Италия», сражавшегося против нацистов.

Около тысячи евреев бежали из оккупированной Франции в окрестности итальянского города Кунео, но оказалось, что нацисты уже там. 300 человек схватили и отправили в Аушвиц. Энцо вместе со своим братом Рикардо находили убежища для остальных 700, прятали их в горах и добывали для них документы.

Энцо Кавальон помог сотням еврейских беженцев в годы Холокоста / ynetnews.com

Переживший Холокост Альфред Фельдман в своих мемуарах рассказал о том, как Энцо и Рикардо выкрали из мэрии Кунео удостоверения личности, размножили документы и раздали беженцам.

«Присуждение вам звания Спасителя евреев продолжает наши 20-летние попытки исправить исторический миф о том, что евреи не старались спасать других евреев во время Холокоста», — сказал Кавальону директор Всемирного центра Бней-Брит Алан Шнайдер.

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