В Италии 98-летнему партизану присвоили звание спасителя евреев

В Италии организация Бней-Брит наградили званием Спасителя евреев 98-летнего Энцо Кавальона, который помог сотням еврейских беженцев в годы Холокоста. Об этом сообщает "Проект еврейские новости" со ссылкой на Ynet.

Энцо Кавальон родился в еврейской семье. Во время Второй мировой войны он вступил в ряды партизанского отряда «Свободная Италия», сражавшегося против нацистов.

Около тысячи евреев бежали из оккупированной Франции в окрестности итальянского города Кунео, но оказалось, что нацисты уже там. 300 человек схватили и отправили в Аушвиц. Энцо вместе со своим братом Рикардо находили убежища для остальных 700, прятали их в горах и добывали для них документы.

Переживший Холокост Альфред Фельдман в своих мемуарах рассказал о том, как Энцо и Рикардо выкрали из мэрии Кунео удостоверения личности, размножили документы и раздали беженцам.

«Присуждение вам звания Спасителя евреев продолжает наши 20-летние попытки исправить исторический миф о том, что евреи не старались спасать других евреев во время Холокоста», — сказал Кавальону директор Всемирного центра Бней-Брит Алан Шнайдер.