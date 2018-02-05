Главный раввин предложил перенести "Марш жизни" из Польши в Украину

Главный раввин Киева и Украины Моше-Реувен Асман предложил министру образования Израиля Нафтали Бенету перенести ежегодный «Марш жизни» израильских школьников из Польши в Украину. Письмо израильскому министру раввин опубликовал в своем Facebook, сообщает проект Еврейские новости".

Моше-Реувен Асман считает, что из-за принятия в Польше нового закона о Холокосте появилась опасность антисемитских нападений со стороны польских экстремистов на израильских школьников. Здание посольства Израиля в Варшаве блокировано полицией для защиты от радикальных националистов.

«Я предлагаю провести в 2018 году такие “Марши жизни” в Украине. В нашей стране, к сожалению, есть много мест, связанных с Холокостом — Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харькове, Яновский лагерь во Львове и десятки подобных мест еврейской трагедии», – написал Моше-Реувен Асман.

Кроме того, по словам раввина, проведение «Маршей жизни» в Польше предполагает расходы в десятки миллионов долларов. Перенос акций в Украину «позволит израильским школьникам сэкономить 50% их расходов».

Он также отметил, что в Украине есть ряд организаций и научных центров исследования Холокоста, которые могут принять участие в организации «Маршей жизни».

26 января Сейм Польши поддержал закон об уголовной ответственности за утверждение, что поляки принимали участие в нацистских преступлениях. Также запрещается называть нацистские лагеря смерти на территории Польши польскими. Закон вызвал дипломатический скандал с Израилем.

Также в законе содержится положение о запрете идеологии украинских националистов. Это вызвало критику со стороны властей Украины.