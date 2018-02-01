В Литве создадут мемориал в память об одной из исчезнувших еврейских общин

В небольшом литовском городке Юрбаркасе благодаря усилиям историка-генеалога из Аризоны будет построен мемориал в память о местных евреях.

Как сообщает "Лехаим", в архивных записях указаны более 2000 еврейских фамилий – столько евреев проживало в городе с 1815 года. Еврейское население достигало цифры 7 000 в конце XIX века, причем около 70% предприятий принадлежали местным евреям. К концу 1930-х годов в Юрбурге осталось только 2000 евреев; они и стали одними из первых жертв нацистов.

Комиссия США по сохранению наследия Америки за рубежом признала еврейское кладбище Юрбурга в 2006 году местом, достойным сохранения. В 2006 году потомки юрбургских евреев и нынешние жители Юрбаркаса объединились, чтобы создать организацию «Друзья Юрбургского кладбища» и собрали средства для нового охраняемого входа на кладбище. Гилель Дартмутского колледжа выбрал Юрбургское кладбище для своего проекта «Сохранение», и 21 американец посетил Юрбург в 2007 году, чтобы возвести забор и восстановить и каталогизировать надгробия, создав карту кладбища.

В 2016 году мэр города Скирмантас Мокявичюс связался с послом Израиля в Литовской Республике Амиром Маймоном, чтобы рекомендовать проект мемориала еврейской общине. Израильский скульптор родом из Литвы Давид Зунделович занялся проектом создания мемориала на месте, где когда-то находилась синагога Юрбурга. Муниципалитет Юрбаркаса переименовал перекресток в центре города на месте будущего мемориала в площадь Синагоги.

Альперт сказал Arizona Jewish Pos, что в прошлом году была выделена третья часть финансирования для мемориала в размере 200 000 долларов. Мемориал, который будет содержать 2000 фамилий всех еврейских семей, которые когда-либо были проживали в Юрбаркасе, написанные на идише и английском языке, планируется завершить в октябре.