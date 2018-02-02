В Израиле опубликовали письма об уничтожении польских евреев в годы Холокоста

Национальная библиотека Израиля опубликовала на этой неделе письма об уничтожении польских евреев в годы Холокоста. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post".

59 посланий были отправлены почтой Польши в сентябре 1940 года – мае 1941 года. Они адресовались Еврейскому комитету самопомощи в оккупированных нацистами Кракове и Варшаве. Все письма вернулись обратно отправителям с пометками «евреи ликвидированы», «еврейского совета больше не существует». На некоторых конвертах стоял штамп «Победа Германии на всех фронтах!»

Документы передал библиотеке полгода назад Йозеф Вайхерт, сын Михала Вайхерта, который возглавлял Комитет самопомощи.

Библиотека Израиля решила опубликовать письма после скандала вокруг нового законопроекта, который принял Сейм Польши. Законопроект предполагает уголовное преследование за утверждение, что поляки принимали участие в нацистских преступлениях. Также запрещается называть нацистские лагеря смерти на территории Польши польскими.

«Несомненно, работники польской почты знали о судьбе адресатов, так как письма вернулись обратно отправителям», – отметил сотрудник Национальной библиотеки.

Еврейский комитет самопомощи существовал до июля 1942 года, пока нацисты не перевели его в подчинение гестапо. После войны Михалу Вайхерту выдвинули обвинения на основании сотрудничества с нацистами. Суд оправдал его в 1946 году. В 1958 году Вайхерт эмигрировал в Израиль.