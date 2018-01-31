Сегодня иудеи отмечают Новый год деревьев: 15 фактов о Ту би-Шват

Сегодня евреи отмечают праздник Ту би-Шват или «Рош ха-Шана ла’Иланот», в буквальном переводе – «Новый Год деревьев».

Сегодня евреи отмечают праздник Ту би-Шват или «Рош ха-Шана ла’Иланот», в буквальном переводе – «Новый Год деревьев».

Как сообщает проект "Еврейские новости", легенда гласит, что деревья, увидев, что Господь даровал людям Новый год, начали завидовать и попросили себе такой же праздник. Выбор пал на месяц шват, поскольку именно в это время деревья просыпаются после зимней спячки. Мы собрали интересные факты об этом празднике, которых вы, возможно, не знаете.

1. Ту би-Шват – один из четырех «новых годов» в еврейском календаре. Самый известный Новый год – Рош Ха-Шана, который наступает в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь или октябрь). Первого нисана (выпадает на март или апрель) начинается отсчет библейского года, а первого элула, в последний месяц библейского года (вторая половина августа – первая половина сентября), отмечается Новый год скота, когда фермерам предписывалось отделять десятую долю от всех «чистых» (пригодных для жертвоприношения) видов животных, которые родились в течение года.

2. Между школами толкования Устного Закона Бейт-Гилель и Бейт-Шамай велись жаркие споры вокруг Мишны и Талмуда. Одним из камней преткновения была дата Нового года деревьев. Последователи Бейт-Шамай считали, что она выпадает на первое швата, тогда как представители Бейт-Гилель настаивали, что Новый год деревьев надо отмечать в 15-й день этого месяца. Раввины Талмуда вынесли решение в пользу Бейт-Гилель.

3. Еврейский закон (Второзаконие 20:19) запрещает рубить фруктовые деревья без уважительной причины. Кроме того, существует запрет (Левит 19:23) употреблять в пищу плоды, созревшие на деревьях в течение первых трех лет после их посадки, причем дереву должно исполниться три года до Ту би-Шват.

4. Многие популярные еврейские имена связаны с растениями: Тамар переводится с иврита как «финиковая пальма», Эрэз – «кедр», Алон – «дуб», Янив – «приносить плоды», а Илан/Илана – «дерево».

5. Согласно Торе, фруктовые деревья имеют важное значение, потому что являются символом жизни, роста и развития. Человек похож на дерево, особенно на духовном уровне: подобно растениям, у него есть корни и плоды. Дерево и человек достигают совершенства, только производя потомство, давая плоды, поскольку в них заложен потенциал продолжения вида.

6. Первые сионисты сажали деревья в Израиле, чтобы помочь восстановить израильскую землю и как символ возрастания еврейского народа.

7. В современном Израиле прижилась традиция сажать деревья в Ту би-Шват. Посадка дерева приближает человека к Всевышнему: как Всевышний посадил райский сад, так и человек должен сажать сады.

8. В тех регионах мира, где на Ту би-Шват слишком холодно для посадки деревьев, в еврейской общине принято сажать петрушку. Несколько месяцев спустя это растение подают к столу во время пасхального седера.

9. Традиционно в честь рождения мальчика сажают кедр, а в честь девочки – кипарис.

10. Когда плодовому дереву исполнялось три года, его плоды начинали отдавать служителям Храма в качестве налога. Ту би-Шват потерял свое значение с разрушением Второго Храма (поскольку исчезли служители, которые собирали десятину) и заново обрел его с расцветом каббалистического учения в XV веке.

11. В период средневековья каббалисты ввели традицию седера на Ту би-Шват по примеру седера на Песах.

12. На Ту би-Шват есть обычай выпивать четыре бокала вина.

13. Каббалисты считают, что фрукты на Ту би-Шват следует есть в особом порядке, чтобы породить связь с Древом Жизни, растущим в Эдеме: плоды с твердой несъедобной оболочкой и мягкой съедобной сердцевиной (бананы, грецкие орехи, фисташки, гранат), плоды с мягкой оболочкой и твердой косточкой внутри (финики, оливки, хурма, виноград) и плоды, съедаемые целиком (инжир, ягоды). Большинство евреев ставят на стол семь видов плодов Израиля: пшеницу, рожь, виноград, инжир, гранаты, оливки и финики. В некоторых общинах принято ставить на стол 15, 30, 50 и даже 100 видов плодов. Хасиды маринуют или засахаривают этрог, оставшийся от Суккота, и съедают его на Ту би-Шват.

14. Многие евреи по всему миру соблюдают Ту би-Шват, жертвуя деньги Еврейскому национальному фонду, который покупает деревья для восстановления израильских лесов.

15. Поскольку Ту би-Шват символизирует возрождение природы, многие крупные израильские учреждения были основаны именно в этот день: закладка краеугольного камня Еврейского Университета в Иерусалиме состоялась на Ту би-Шват в 1918 году, Техниона в Хайфе – на Ту би-Шват в 1925 году, а Кнессета – на Ту би-Шват в 1949 году. Сегодня Ту би-Шват ассоциируется с экологией и защитой окружающей среды.