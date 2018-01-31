В Днепре прошла церемония Памяти жертв Холокоста

В Днепре состоялась торжественная церемония Памяти жертв гитлеровского геноцида, которая прошла в рамках торжественных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста, отмечаемому, по решению Организации Объединенных Наций, 27 января, в годовщину освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау частями Красной Армии. Мероприятие состоялось в главном зале Музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине», перед диорамой «Бабий Яр», сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Среди собравшихся были участники Всеукраинского семинара для учителей истории и методистов, проводимого Украинским Институтом Изучения Холокоста «Ткума», лидеры и активисты еврейской общины, представители различных этноконфессиональных сообществ и широкой общественности. Проводил церемонию директор Музея и УИИХ «Ткума», известный историк и общественный деятель, доктор Игорь Щупак.

На церемонии выступили: директор «Джоинт» в Днепре Йони Лейфер; генеральный консул Федеративной Республики Германия господин Вольфганг Мессенгер; главный специалист Министерства образования и науки Украины Раиса Евтушенко; исполнительный директор программы «Кегила-проджект» Барбара Геффен; председатель Совета евреев-ветеранов, полковник в отставке Соломон Флакс и депутат Областного совета Павел Хазан.

Каждый обратился к присутствующим с искренними, идущими от сердца словами, подчеркнув тот или иной важный аспект этой скорбной даты, или тот урок, который должно извлечь из нее все человечество. После выступления каждый зажег одну из шести «Свечей памяти», символизирующих шесть миллионов безвинных жертв Холокоста в Европе.

В завершение траурной церемонии, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, все присутствовавшие почтили память безвинных жертв минутой молчания.