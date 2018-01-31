Львовское «Пространство синагог» стало номинантом на международную архитектурную премию Здание года-2018 в категории «Религиозная архитектура» от платформы Arch Daily. До 31 января продолжается онлайн-голосование, сообщает "Zaxid.net".

Как сообщили в Центре городской истории, в этом году особенностью конкурса является то, что за номинантов могут голосовать читатели ресурса. До 31 января проходит первый тур голосования в 15-ти категориях. Каждый пользователь может проголосовать один раз в каждой категории. 1 февраля определят пять победителей в каждой категории и сразу стартует второй тур голосования. Победителей объявят 8 февраля.

«Чтобы поддержать «Пространство синагог», зайдите на сайт Аrchdaily (возможна регистрация через Facebook) и нажмите кнопку «Nominate This Project», – отметили в Центре городской истории.

Напомним, проект «Пространство синагог» было сооружено для почтения истории евреев во Львове и направлен на лучшее понимание общей городской истории. Проект инициировала городская администрация в сотрудничестве с Центром городской истории, Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) и партнерскими еврейскими организациями. Архитектором проекта является Франц Решке, а также Софи Янке, автор инсталляции «Увековечение». В доработке проектной документации принимал участие украинский архитектор Юрий Столяров.

Arch Daily – это одна из наиболее известных платформ, которая «собирает самую последнюю и самую важную информацию, чтобы помогать архитекторами творить лучшую архитектуру» и является «местом для исследования и знакомства с хорошими и современными примерами архитектуры». Более чем 10 млн архитекторов знакомятся с материалами ArchDaily ежемесячно.