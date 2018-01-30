В Белой Церкви на премьере фильма о Холокосте присутствовали очевидцы трагедии

В Белой Церкви 30 января прошла премьера документально-художественного фильма «Расстрелянное детство». Показ приурочили к Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на публикацию в Facebook главного раввина хасидов Украины Моше Реувен Асмана.

В фильме рассказывается о геноциде евреев Белой Церкви. В него вошли архивные кадры, интервью с людьми, пережившими Холокост, и со свидетелями тех ужасных событий. Некоторые из этих людей присутствовали при показе в зале. Пришли и депутаты Верховной Рады, чиновники Киевской администрации, мэр Белой Церкви и сотни жителей города.

В фильме также снимались ученики местной еврейской школы «Мицва 613» и студенты местного театрального училища. Над созданием киноленты работали белоцерковские историки и кинематографисты.