В Белой Церкви на премьере фильма о Холокосте присутствовали очевидцы трагедии
16:16, 30 января 2018
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В Белой Церкви показали фильм «Расстрелянное детство» / facebook.com
В Белой Церкви 30 января прошла премьера документально-художественного фильма «Расстрелянное детство». Показ приурочили к Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на публикацию в Facebook главного раввина хасидов Украины Моше Реувен Асмана.
В фильме рассказывается о геноциде евреев Белой Церкви. В него вошли архивные кадры, интервью с людьми, пережившими Холокост, и со свидетелями тех ужасных событий. Некоторые из этих людей присутствовали при показе в зале. Пришли и депутаты Верховной Рады, чиновники Киевской администрации, мэр Белой Церкви и сотни жителей города.
В фильме также снимались ученики местной еврейской школы «Мицва 613» и студенты местного театрального училища. Над созданием киноленты работали белоцерковские историки и кинематографисты.
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