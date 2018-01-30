В Белой Церкви на премьере фильма о Холокосте присутствовали очевидцы трагедии

16:16, 30 января 2018
Иудаизм
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В Белой Церкви показали фильм
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В фильме рассказывается о геноциде евреев Белой Церкви. В него вошли архивные кадры, интервью с людьми, пережившими Холокост, и со свидетелями тех ужасных событий. Некоторые из этих людей присутствовали при показе в зале. Пришли и депутаты Верховной Рады, чиновники Киевской администрации, мэр Белой Церкви и сотни жителей города.

В фильме также снимались ученики местной еврейской школы «Мицва 613» и студенты местного театрального училища. Над созданием киноленты работали белоцерковские историки и кинематографисты. 

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