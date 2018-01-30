Евреи, которые пережили Холокост оставили на могиле Шиндлера камни

Десятки евреев, переживших Холокост, собрались у могилы немецкого промышленника Оскара Шиндлера на католико-францисканском кладбище на горе Сион в Иерусалиме. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на Ynet.

Пришли также раввины и представители Ватикана и Францисканского ордена. Они положили камешки на могилу Шиндлера и прочитали поминальные молитвы. После этого прошла небольшая церемония в соседнем зале музея Холокоста, где была открыта мемориальная доска памяти Шиндлера.

На церемонии присутствовала директор Организации выживших Кракова Лилия Хебер. Ее отец Яков Лазар был одним из евреев, спасенных Шиндлером. Его депортировали вместе с семьей в Краковское гетто в 1941 году. После ликвидации гетто Якова Лазара перевели в лагерь Плашов, где ему посчастливилось найти работу на заводе Шиндлера вместе с двумя братьями и сестрами, что спасло ему жизнь.

«Если бы не он, эти евреи были бы убиты. Его душа очень особенная», – сказал раввин горы Сион и директор Зала Холокоста Ицхак Гольдштейн.

Оскар Шиндлер спас жизни 1200 польских евреев, нанимая их на свой завод в Кракове. Его признали Праведником мира.