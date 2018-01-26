В Салониках ультраправые осквернили мемориал жертвам Холокоста

Граффити с символикой ультраправой греческой партии «Золотой рассвет» нарисовали на мемориале жертвам Холокоста в Салониках. Как сообщает Глобальный еврейскией онлайн центр со ссылкой на JTA, надпись на памятнике появилась после демонстрации ультраправых в минувшее воскресенье.

Участники многотысячного шествия требовали от соседней страны Македонии поменять названия, заявляя, что Македония — это историческое название части Греции. После демонстрации на улицах были найдены листовки, в которых мэра города называли «рабом евреев».

Муниципалитет Салоников и еврейская община Греции осудили акт вандализма, осуществленный менее чем за неделю до Дня памяти жертв Холокоста. По заявлению еврейской общины, вандалы не просто осквернили память 50 тыс. евреев Салоников и в целом 65 тыс. греческих евреев, убитых нацистами, они осквернили саму идею демократии.