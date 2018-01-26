В Еврейском музее Днепра пройдет Церемония памяти жертв Холокоста

В Днепре 29 января состоится Церемония памяти жертв Холокоста, которая пройдет в музее «Память еврейского народа и Холокост в Украине», у диорамы «Бабий Яр». Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Организаторами Церемонии памяти в Днепре выступили Израильский Культурный Центр при Посольстве Государства Израиль в Украине, Украинский институт изучения Холокоста «Ткума», Музей «Память еврейского народа и Холокост в Украине».

Мероприятия пройдут по адресу: город Днепр, ул. Шолом-Алейхема, 4, Музей «Память еврейского народа и Холокост в Украине» у диорамы «Бабий Яр» (3-й этаж).

Начало Церемонии – 29 января, в понедельник, в 13:00.

Вход свободный.

Напомним, Международный день памяти жертв Холокоста отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 (резолюция № 60/7) ежегодно 27 января. Именно в этот день 1945 г. Советская армия освободила узников крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме (на территории Польши), ставшего впоследствии ужасным символом Холокоста и нацистских преступлений во время Второй мировой войны. Объявив 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста, Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать просветительские программы, чтобы следующие поколения сохранили память об этой трагедии с целью предотвращения в будущем актов геноцида.

Верховная Рада Украины в 2011 году приняла решение о проведении мероприятий в Украине 27 января к «Международному дню памяти жертв Холокоста» на государственном уровне.