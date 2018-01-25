Президент американской синагоги убит в теракте в Кабуле

Президент синагоги из Флориды Гленн Селиг стал одним из четырех американцев, погибших в минувшие выходные в теракте в столице Афганистана. Селиг находился в Кабуле по работе, сообщает Глобальный еврейский онлайн центр со ссылкой на Times of Israel.

Бывший тележурналист был приглашен в Афганистан в рамках госпроекта по борьбе с экстремизмом, сообщили в его компании. Отмечается, что Селиг также являлся пресс-секретарем Рика Гейтса, предвыборного консультанта Дональда Трампа.

В субботу вечером, 20 января, вооруженные боевики захватили Intercontinental Hotel в Кабуле. В результате теракта погибли не менее 20 человек, находившихся в отеле. В том числе были убиты 14 иностранцев, из них семеро украинцев. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение «Талибан».