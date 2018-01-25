В Финляндии расследуют убийство украинских евреев в годы Холокоста

Власти Финляндии инициировали расследование массового убийства украинских евреев солдатами финского добровольческого батальона Ваффен-СС в годы Холокоста. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA.

Это первое подобное расследование в истории Финляндии. Провести его призвал глава иерусалимского Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф.

Данные об активном участии как минимум шести финских солдат в массовых убийствах обнаружил глава Финского общества церковной истории Андре Суонстрем. Он нашел письмо финского эсесовца Олави Кустаа Адольфа Карпо, в котором тот жалуется, что его с товарищами привлекли к расстрелам евреев из-за нехватки «квалифицированного персонала» у нацистов. После Второй мировой войны Карпо эмигрировал в Венесуэлу и умер там в 1988 году.

Зурофф надеется, что примеру Финляндии последуют Дания и Норвегия, которые признали причастность своих солдат к убийству евреев лишь три года назад.