Вице-президент США Майкл Пенс вложил записку в Стену Плача

В завершение своей четырехдневной поездки на Ближний Восток, вице-президент США Майк Пенс 23 января прикоснулся к Стене Плача в Старом городе Иерусалима.

Во время торжественного визита к самому святому для евреев места после посещения мемориала Холокоста Яд Вашем с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Пенс вложил маленькую белую записку с молитвой в расщелину Стены, собщает "Лехаим" со ссылкой на "Associated Press".

Во ходе своей первой поездки в регион в качестве вице-президента Пенс стремился заручиться поддержкой арабских лидеров Египта и Иордании в рамках ближневосточного мирного процесса и использовал выступление в Кнессете, чтобы подтвердить решение президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и ускорить планы открытия посольства США в Иерусалиме.