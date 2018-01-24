В Гадяче открыли памятную доску в честь раввина, жестоко избитого в прошлом году в Житомире

Федерация еврейских общин Украины открыла Гадяче Полтавской области памятную доску в честь раввина Мендла Дайча, ставшего жертвой зверского преступления в Житомире в 2016 году. Федерация также распространила призыв помочь почтить его память участием в строительстве гостиничного комплекса для паломников, желающих посетить могилу Альтер Ребе, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

«Торжественному открытию предшествовал фарбренген, в котором принимали участие сотни гостей. Брат р.Мендла, машпиа р.Хаим Шалом Дайч рассказал о том, как много сделал покойный р.Мендл для создания столь масштабного комплекса вблизи могилы р.Шнеур-Залмана, как напряженно он работал более двадцати лет, чтобы святое место могло принимать всех приходящих.

В 2016 г. р.Мендл был жестоко избит в Житомире, и через полгода он скончался в возрасте 64 лет. По совпадению, именно 64 спальных места должны быть в корпусе для приема гостей, который строился в те дни. Но в данный момент этот корпус готов лишь наполовину, открыто лишь его восточное крыло. На завершение его западного крыла пока нет денег. Принято решение посвятить его сооружение памяти р.Мендла, и таким образом все пожертвования на это будут исполнением его воли, а известно, что исполнить волю покойного – это заповедь», - говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте Федерации.

Напомним, раввина Мендла Дайча в октябре 2016 года обнаружили без сознания под мостом возле железнодорожного вокзала Житомира. Вскоре сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на раввина. Среди задержанных – двое мужчин 21-го и 40 лет, и две девочки – 13-ти и 16 лет. После избиения раввин был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где у него диагностировали сложные травмы головы и мозга.