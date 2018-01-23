В Израиле ученые расшифровали часть свитков Мертвого моря

Ученые исследовали 60 небольших фрагментов таинственного древнего текста свитков Мертвого моря и расшифровали 364-дневный календарь. Ученые предполагают, что авторами 900 древних манускриптов могли быть члены иудейской религиозной группы эссенов, сообщает "ВВС-Украина".

Первый свиток обнаружил в 1947 году молодой бедуинский пастух, который искал потерянную овцу в местности Кумран на северо-западном берегу Мертвого моря.

Коллекция считается самой старой копией Библии, которую когда-либо находили, датированной IV веком до нашей эры.

Фрагменты свитков смогли перевести доктор Ешбаль Ратсон и профессор Джонатан Бен-Дов, которые занимаются библейскими исследованиями в Хайфском университете.

Манускрипты написанные специальным кодом, некоторые фрагменты были меньше 1 кв. см.

Ученые расшифровали уникальный 364-дневный календарь, в котором есть древние еврейские праздники.

Господин Ратсон и Господин Бен-Дов отметили, что в свитках описывается два праздника, не упомянутые в Торе, но есть в кумранских свитках: праздники Нового вина и Нового масла.

Исследователи говорят, что эти дни являются продолжением праздника Шавуот, который "сегодня празднуют как день нового урожая пшеницы".

Ученые также обнаружили, что по древнему календарю люди отмечали переход между сезонами. Такие дни называли "текуфа", что с иврита переводится как "период".

Историки уточнили, что расшифровать свитки им помогли записи между строками текста. С помощью этих заметок они обнаружили пропущенные даты в календаре.

"Похоже, что человек, который написал манускрипт, мог быть одним из руководителей этого сообщества, который знал секретный шифр, но забыл упомянуть о нескольких праздниках, которые праздновала община", - отметил ученый Ратсон.