В Еврейском музее Днепра откроется экспозиция, посвященная геноциду ромов в годы Второй мировой

В музее «Память еврейского народа и Холокост в Украине» состоится открытие постоянно действующей отдельной экспозиции, посвященной геноциду ромов в годы Второй мировой войны: «Трагедия ромского народа в Украине и Молдове». Торжественное открытие экспозиции состоится 29 января, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Новая экспозиция содержит уникальные экспонаты, архивные документы, семейные фотографии, которые расскажут о судьбе ромского населения Украины и Молдовы накануне и во время войны, и особенностях «решения ромского вопроса» оккупационными властями на этих территориях.

Мероприятие пройдет в музее «Память еврейского народа и Холокост в Украине» 29 января. Вход свободный.