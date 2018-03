Фотопроект об ортодоксальных женщинах получил награду в престижном международном конкурсе

Британский фотограф еврейского происхождения Лора Пеннак стала победительницей фотоконкурса Women Seen By Women («Женщины глазами женщин»), которую вручают женщинам-фотографам. Ее наградили премией за проект Purity («Чистота») о жизни ортодоксальной иудейской общины. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "British Journal of Photography".

Лора Пеннак работала над фотопроектом об ортодоксальных женщинахиз лондонского района Стэмфорд Хилл в течение семи лет. У нее ушло много времени, чтобы добиться доверия со стороны членов общины.

«Я была восхищена ортодоксальной общиной, потому что это совершенно отличалось от моего собственного еврейского воспитания. Мне было очень интересно познакомиться с женщинами, чья жизнт настолько отличается от моей. Я очень уважаю эти семьи и для меня было важно, чтобы эти фотографии воспринимали исключительно с уважением», – рассказала Пеннак.

В конкурсе участвовали 720 фотографов из 42 стран. Среди финалисток фотографы из Израиля и Украины – Хевва Богер из Беер-Шевы и Марианна Глинская из Косова Ивано-Франковской области.