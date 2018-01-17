Во всех областях Украины почтут память жертв Холокоста

Еврейский форум Украины проведет Всеукраинскую акцию памяти жертв Холокоста "Шесть миллионов сердец".

Как сообщает ВААД, церемония пройдет 30 января в Киеве, в Национальном дворце "Украина", в Малом зале (ул. Большая Васильковская,103), при поддержке государственных органов власти и Посольства Государства Израиль.

Шесть свечей в память о шести миллионах жертв Холокоста будут зажжены в 17.00 30 января в Национальном дворце «Украина» государственными деятелями Украины, главами дипломатических миссий Израиля и Германии, бывшими узниками гетто и концлагерей и Праведниками народов Мира. Завершится Мемориальная церемония театральной постановкой под названием «Это мы….!» в исполнении киевской «Театральной мастерской Николая Рушковского».

Во всех областных центрах Украины и в Киеве 27-30 января состоятся мемориальные и культурно-просветительские мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста.

***В 2005 году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 27 января - Днем памяти жертв Холокоста. С 2008 года ЕФУ инициирует проведение мемориальных акций в Украине. Верховна Рада Украины 5 июля 2011 года приняла постановление, в котором призвала отмечать 27 января, как День памяти жертв Холокоста в Украине на государственном уровне.

За годы Второй Мировой войны в Украине фашистами и их пособниками было уничтожено более 1 миллиона 500 тысяч евреев.