В Украине прошли зимние лагеря для еврейских детей и молодежи

На зимних каникулах, со 2 по 8 января, Благотворительный образовательный фонд Шиурей Тора Любавич, который является проектом Днепровской еврейской общины (раввин Shmuel Kaminezki), организовал и провел три незабываемых лагеря: для девочек 8-17 лет лагерь Sonya’s Camp, для мальчиков 8-17 лет Gan Isroel при сотрудничестве с Yeka; для молодежи 18-30 лет Your STyLe Camp. Все три лагеря проходили на комфортабельных комплексах отдыха, расположенных в живописных окрестностях Киева, сообщает "Проект еврейские новости".

Всего в оздоровительных лагерях приняли участие 280 евреев из 14 городов Украины, а также Берлина, США, Израиля и Австралии.

Программа каждого из лагерей была очень насыщенной и разнообразной, но обязательно включала в себя ежедневные уроки на различные темы, связанные с еврейскими традициями, законами и заповедями; творческие мастер-классы, направленные на развитие талантов и способностей детей, подростков и молодежи; развлекательные мероприятия, которые включали в себя веселые командные игры, квесты, зажигательные вечерние мероприятия, а также интеллектуальные шоу; выезды за пределы гостиничных комплексов в кино и парк аттракционов.

Отдельное внимание в лагерях STL уделяется Шабату. Днем в пятницу начинается активная подготовка к этому особенному дню и сам Шабат проходит очень душевно и празднично. В лагере царит атмосфера святости, а душевные трапезы и фарбренгены мотивируют принимать на себя хорошие решения и прибавлять в исполнении заповедей Торы. И для многих участников эти три зимних лагеря стали хорошим толчком, который направил ребят на правильный путь.

А в конце лагерей традиционно подводятся итоги и самые активные и яркие ребята и девчонки награждаются ценными призами и искренними поздравлениями со стороны организаторов и участников лагерей.