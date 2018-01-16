В Израиле обезвредили бомбу, которая была заложена в гробнице Йосефа в Шхеме - месте паломничества евреев

Израильские силы безопасности обнаружили и уничтожили посредством контролируемого взрыва бомбу, установленную на входе в гробницу Йосефа в Шхеме.

Как сообщает "Лехаим", бомба, спрятанная в мобильном телефоне, была обнаружена во время проверки безопасности поздно вечером 15 января перед посещением могилы тысячей еврейских верующих. Паломничество, как и планировалось, началось ранним утром 16 января после уничтожения бомбы.

Когда группа паломников покидала этот участок, палестинские демонстранты бросали камни в автобусы и охранявших их солдат. О травмах не сообщалось, хотя автобусы были повреждены.

Могила Иосефа является святым местом для евреев, мусульман и христиан. Евреи должны предварительно получать разрешение на посещение захоронения еврейского патриарха; визиты должны координироваться с ЦАХАЛом.