Две школьницы из Бердичева презентовали путеводитель по историческим и культурным памятникам еврейства

Еврейская история и культура занимает важное место в истории Бердичева. Чтобы донести об этом информацию до горожан и туристов, две школьницы под руководством директора Музея истории Павла Скавронського создали и благоустроили путеводитель «по Следам истории и культуры бердичевского еврейства», сообщает «РИО Бердичев».

Презентация проходила в Музее истории, куда пришли известные бердичевские краеведы, представители городской власти и еврейской общины города, депутаты, учителя и все желающие.

Наталья Кропивницкая и Ангелина Кулачок стали участницами проекта «Защитим память», который финансируется правительством Федеративной республики Германия, а в Украине его исполняет Украинский центр изучения истории Холокоста совместно с Министерством образования и науки Украины и еще несколькими общественными организациями.

Девушки сделали экскурс в историю еврейской культуры и архитектуры, и в трагические события прошлого века. Хоральная синагога, еврейское кладбище, массовое истребление и расстрелы евреев, гетто на территории Бердичева, отдельные фигуры и их деятельность на территории города и вне его, дом известного писателя Фридриха Горенштейна, созданный Давидом Шеренцисом Бердичевский театр, дом Василия Гроссмана, улица Шолома Алейхема, Цадика и Полины Гельман – это еще не все факты, биографии и памятные места и произведения архитектуры, о которых рассказывается в путеводителе.