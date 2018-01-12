В Киеве обнаружили несколько разрушенных еврейских надгробий начала ХХ века
16:46, 12 января 2018Иудаизм
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В Киеве обнаружили столетние мацевы / judaica.kiev.ua
В одном из отдаленных уголков массива Виноградарь доценты НТУУ КПИ им. И. Сикорского Алексей Самойленко и Юрий Бородий обнаружили несколько еврейских надгробий, датируемых первыми десятилетиями ХХ века.
Как сообщает киевский Институт иудаики, краеведы показали свою уникальную находку сотрудникам Института иудаики и представителям Центрального офиса ESJF (Проект по сохранению еврейских кладбищ в Европе).
Теперь предстоит установить, являются ли эти надгробия остатками неизвестного на данный момент еврейского кладбища или были перевезены сюда с другого некрополя.
На одном из надгробий удалось прочесть имя киевского студента, умершего в возрасте 27 лет.
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