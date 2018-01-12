Национальный центр софрута в Днепре переехал в новое помещение

Знаменитый «Национальный центр софрута» в Днепре завершает переезд в новое помещение. Официального открытия еще не было, но работа мастеров сойферского искусства продолжается, а, кроме того, центр расширяет направление своей деятельности, добавляя к ней просветительскую функцию, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

«Во-первых, мы учим сойферов и обеспечиваем их работой, а еврейские общины, и не только в Украине, предметами нашего искусства, – рассказывает Главный сойфер НЦС раввин Реувен Марголин, – это наш принцип обучать и принимать на работу местных евреев, возрождая наши сойферские традиции, и мы, по меньшей мере в Украине – структура уникальная. Но теперь, с получением большого помещения, по инициативе еврейской общины Днепра и ее Главного раввина Шмуэля Каминецкого, мы принимаем на себя функции просветительского центра и оборудуем экспозицию, которая будет знакомить евреев и гостей общины с тем, что такое софрут, и как он осуществляется, с подробным рассказом о каждом этапе изготовления тфиллин, мезуз и Свитков».

Большинство заказов, рассказывает раввин Марголин, связано с проверкой и восстановлением предметов сойферского искусства. Новое направление в этой сфере – ремонт и реставрация коробочек головных и ручных тфиллин – «батин», в буквальном переводе «домиков».

«Мы не изготовляем новые «батин» для тех тфиллин, которые сами пишем, мы их покупаем в Израиле, но ремонт «батин», которые есть у евреев, мы производим, причем очень качественно и по всем правилам этого искусства, это очень востребованная услуга для членов общин, и мы ее делаем намного дешевле и с не меньшим качеством чем, где бы то ни было в мире», – объясняет раввин Марголин.

Среди экспонатов есть и вполне и современные артефакты, например, «фальшивые» мезузы, подделки под софрут – листки бумаги с напечатанным машинным образом текстом, а есть и пергамент, где текст написан, но шариковой ручкой, что, разумеется, полностью лишает объект софрута его религиозного содержания.

Технологии не обходят стороной и древнее сойферское искусство, наиболее это очевидно в технологии проверки текстов.

«Использование сканеров и специальных программ – это уже вчерашний день, – улыбается Реувен Марголин, – теперь делаем так – фотографируют на смартфон, отсылают в on-line сервис и получают результат. Уважаемые раввины спорят, обсуждают, например, новую технологию изготовления чернил, которые не осыпаются, не размокают, которая дает предмету софрута возможность служить намного дольше. Крупнейшие авторитеты уже признали эту технологию, которая сильно изменит всю нашу сферу. Софрут – это искусство древних, но оно предназначено для нашей современной жизни, ведь задача – предоставить возможность людям кошерно и по всем законам исполнить заповедь, и если технологии помогают в этом, отказываться от них мы не будем».

Пока еще неизвестно, когда пройдет церемония официального открытия нового помещения сойферского центра, но Реувен Марголин надеется, что это произойдет до Песаха.