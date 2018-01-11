Скоростной поезд из Иерусалима в Тель-Авив запустят перед праздником Песах

Запуск скоростной ветки железной дороги Тель-Авив-Иерусалим запланирован на 30 марта, перед праздником Песах. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на министра транспорта Израэля Каца.

Поездка от станции «Тель-Авив-а-Хагана» до станции «а-Ума» в Иерусалиме займет всего 28 минут. Скоростной поезд будет разгоняться до 160 километров в час. Поезда будут ходить дважды в час. Через некоторое время интервал уменьшат до шести поездов в час.

Проезд будет бесплатным первые три месяца при наличии проездной карты «Рав-Кав».

Строительство скоростной ветки велось с 2001 года и обошлось в 1,8 миллиарда долларов. Сейчас Иерусалим и Тель-Авив соединяет железная дорога, построенная еще при Османской империи, а время пути занимает 78 минут.