Во Франции неизвестные сожгли кошерный магазин, который ранее был разрисован антисемитским граффити

Французские официальные лица заявили о пожаре в кошерном магазине к югу от Парижа, который на прошлой неделе был осквернен антисемитским граффити.

Как сообщает "Лехаим", никто не пострадал. Пожар, вспыхнувший в Promodestock около 4 утра, почти полностью уничтожил этот магазин и частично затронул соседний Hypercasher. По мнению Антуана Бесме из районной прокуратуры, власти считают, что пожар в пригороде Кретей является преступлением, потому что защитные ставни магазина были открыты.

Бесме сказал, что началось предварительное расследование, и власти работают над тем, чтобы узнать существует ли связь между этим пожаром и актом вандализма на прошлой неделе. Пожар вызывает беспокойство у еврейской общины потому что произошел сразу после появления антисемитских граффити, а также потому, что три года назад на магазин Hypercasher была совершена атака исламскими экстремистами, в результате которой погибло четверо человек.