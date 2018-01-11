В Тунисе древнюю синагогу забросали "коктейлями Молотова"

Участники протестов против дороговизны жизни в Тунисе и экономической политики правительства забросали «коктейлями Молотова» историческую синагогу Эль-Гриба на острове Джерба. Об этом сообщает Jewish.ru со ссылкой на издание Times of Israel.

По словам представителя общины, попытка поджога не удалась, в инциденте никто не пострадал. Тунисские СМИ пишут, что в результате нападения начался небольшой пожар, который удалось погасить. Личность преступников пока остается неизвестной.

Синагога Эль-Гриба была, по некоторым данным, основана в VI веке до н.э. евреями, бежавшими из Земли Израиля после разрушения Первого Храма. Современное здание синагоги было построено в XIX веке и заменило более древнюю постройку. Молельный дом является местом паломничества евреев-выходцев из Туниса, однако поток пилигримов существенно сократился в последние десятилетия в связи с терактами против евреев и антисемитскими нападениями.

До 1956 года в Тунисе проживало около 100 тыс. евреев. В настоящее время община сократилась до порядка 1500 человек.