В Израиле принят закон о работе магазинов в шаббат

Ранним утром во вторник, 9 января, Кнессет утвердил в итоговом чтении законопроект о работе магазинов в шаббат. Согласно этому закону, министр внутренних дел получил полномочия не утверждать решения органов местной власти по вопросу работы магазинов в выходные дни, сообщает Jewish.ru.

Второе и третье чтение законопроекта продолжалось 12 часов и заняло всю ночь. Закон был принят большинством в один депутатский голос — 58 депутатов проголосовали «за», и 57 депутатов голосовали «против».

Закон касается решений, принимаемых относительно работы магазинов, не включая рестораны, кафе, чайные, пивные, и любые другие заведения, где готовится и подаётся еда или напитки для употребления на месте, а также не включая места общественного досуга (театры, кинотеатры, концертные залы, дискотеки и т.д.). В ходе голосования во втором чтении была утверждена поправка, которая исключает из действия закона магазины на автозаправочных станциях, сообщили в пресс-службе Кнессета.

Законопроект продвигался ультраортодоксальными партиями «Яадут а-Тора» и ШАС и являлся частью коалиционных соглашений. В действующем правительстве глава партии ШАС Арье Дери возглавляет министерство внутренних дел.

В недели, предшествовавшие голосованию, несколько муниципалитетов приняли законопроекты, позволяющие открыть магазины в шаббат. Такие законы были приняты в Модиине, Кфар-Сабе и Ришон ле-Ционе. В Бат-Яме эта инициатива была снята с повестки дня.