В Израиле пожарный вынес из охваченной огнем синагоги свиток Торы

На прошлой неделе израильским пожарным поступил вызов: горело здание синагоги в Нагарии, на севере страны. Прибыв на место, пожарные с облегчением узнали, что людей внутри горящего объекта нет, сообщает "Лехаим".

Пожарный Веам Невуани, друз, ветеран пожарной службы предпринял все усилия для спасения сакральных культовых предметов, находящихся внутри синагоги.

«В процессе тушения пожара, — рассказывал он израильскому телевидению, — я увидел свиток Торы, к которому подбирался огонь. Я прыгнул прямо на него и вынес его из горящего здания. Спасая свиток Торы, я чувствовал, будто спасаю человека, будто выношу из огня ребенка».

На вопрос о том, не боялся ли он, что может погибнуть в огне и в дыму, Невуани ответил, что у него было особое отношение к Торе, он считал себя обязанным спасти ее во что бы то ни стало.

«Свиток Торы излучал тепло, которое тронуло мое сердце, — сказал он. — Несколько секунд я думал о том, что написано в этом свитке, и осознал, что делаю ровно то, что должен делать». ￼