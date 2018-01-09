В Литве активно восстанавливают древние синагоги

В Литве активно занялись восстановлением каменных и деревянных синагог. Об этом сообщает корреспондент BALTNEWS.lt.

Руководители дипломатических миссий Израиля и Соединённых Штатов в компании с чиновниками департамента культурного наследия поселили деревянную заброшенную синагогу в местечке Аланта. Когда-то здесь жили примерно 300 евреев. Ужасно, но они поголовно были уничтожены летом и осенью 1941 года.

Оказывается, в Европе сохранилось не более двух десятков деревянных синагог. Причём большая их часть находится именно в Литве. Дом молитв в Аланте – одна из них. Синагога, откровенно сказать, находится в убогом состоянии, но после ремонта ещё послужит. В здании разместится, возможно, небольшой музей или культурный центр.

Вопросы, связанные с наследием, культурой евреев Литвы в 2017 году заняли очень серьёзное место в работе чиновников департамента культурного наследия при Минкульте Литвы. После реставрации воссоздан уникальный комплекс из двух синагог в городке Йонишкис. Посол Государства Израиль Амир Маймон прикрепил к двери синагоги мезузу – сосуд со свитком пергамента духсустуса из кожи ритуально чистого (кошерного) животного, содержащий часть текста молитвы Шма.

На месте вильнюсской Большой синагоги, разрушенной в годы II мировой войны, археологи сделали ценное открытие – была найдена ритуальная ванна, или миква. Развалины стен Большой виленской синагоги включены в список культурного наследия Литвы.

В провинциальном Алитусе полным ходом идёт реконструкция старой каменной синагоги. Здесь планируют разместить филиал местного краеведческого музея.

Однако в Литве сами евреи не в восторге от такой бурной деятельности. Они говорят: здания можно восстановить, но что они значат без людей? Как возвратить из мира теней почти 200 000 евреев, уничтоженных в Литве во время Холокоста?