Главный раввин Израиля выступил против закона о смертной казни

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф выступил против предложенного Кнессетом закона о смертной казни во время еженедельной лекции вечером 6 января. Об этом сообщает "Лехаим".

«Это не принесет никакой пользы, – сказал раввин. – Мы не Сангедрин. Если появится террорист-еврей, его убийство будет против Галахи. Это не имеет никакого отношения к правым и левым, это связано с судом».

На прошлой неделе Кнессет 52 голосами "за" при 49 "против" одобрил законопроект, который облегчил бы возможность военного суда приговаривать террористов к смертной казни. Законопроект, поддержанный партией «Исраэль Бейтену» и министром обороны Авигдором Либерманом, пользуется поддержкой премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который назвал смертную казнь «правосудием в экстремальных ситуациях».

Раввин сослался на мнение представителей спецслужб, считающих, что принятый закон поставит под угрозу жизнь евреев по всему миру, вновь заявив, что его позиция не имеет ничего общего с политическими взглядами, и что он опасается возможных последствий введения смертной казни.

«Скажем, какой-то террорист будет приговорен к смертной казни, – сказал он. – Вынесение смертного приговора в Израиле вызовет в мире большой шум, и евреи во всем мире будут в опасности». Раввин Ицхак Йосеф, сын раввина Овадии Йосефа, объяснил: «Только Сангедрин может вынести смертный приговор». Европейский союз осудил этот шаг Израиля, заявив 4 января, что он «против смертной казни при любых обстоятельствах».

Законопроект вызвал раскол между партиями «Исраэль Бейтену» и «Объединенным иудаизмом Торы» (UTJ), поскольку UTJ отказывается поддержать законопроект о смертной казни без одобрения его Главным раввинатом в то время как «Исраэль Бейтену» отказывается поддержать законопроект UTJ, который стремится запретить работу мини-рынков в Шаббат.

Израиль дважды применял смертную казнь – первый раз в 1948 году, когда капитан Меир Тувианский был осужден военно-полевым судом и признан виновным в шпионаже по ложному обвинению. Впоследствии он был посмертно реабилитирован. Вторым, более известным событием, после которого Кнессет большинством голосов постановил отменить смертную казнь, была казнь Адольфа Эйхмана, которого повесили за нацистские военные преступления.

«Исраэль Бейтену» предлагал аналогичный закон в 2015 году, который в то время был отклонен подавляющим большинством голосов. Все шесть голосов в поддержку законопроекта принадлежали шести членам Кнессета из «Исраэль Бейтену».

«Вы хотите приговорить кого-то к смерти? Только руками небес. Мы не Сангедрин», – заключил раввин Йосеф.