Под Житомиром прошел зимний лагерь для мальчиков-посланников Ребе

Зимний лагерь для детей посланников Ребе «Шлухим Штетл 5778» успешно завершает свою работу в поселке Заречаны под Житомиром, на базе «Кфар Ор-Авнер». Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Как сообщил руководитель проекта «Шлухим Штетл» раввин Мойше Лейб Вебер, в этом году в лагере прекрасно отдохнули 82 ребенка из украинских и зарубежных общин, в том числе Израиля, Польши, Грузии, Беларуси, России и Китая.

«Мальчик из Китая летел в наш лагерь 13 часов, – рассказывает раввин Вебер, – другие тоже добирались кто на машинах, кто – как. Но все дети очень-очень хотели быть здесь, они мечтали об этом целый год, ибо у нашего лагеря очень большой имидж во всем мире».

В течение недели ребята активно играли на свежем воздухе, занимались спортом и еврейскими предметами, совершили ряд экскурсионных поездок по еврейским историческим местам, связанным с именами цадиков, которые находятся недалеко от Житомира, побывали в театре, боулинге и так далее. Насыщенную программу в лагере подготовили и заботились о каждом ребенке тринадцать вожатых – учащихся иешивы «Севен Севенти», которые специально приехали в Украину, рассказал раввин Вебер.