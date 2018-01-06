В Ферраре музей итальянского иудаизма строят в форме Торы

На севере Италии, в городе Феррара, открылся первый в Италии «Национальный музей итальянского иудаизма и Шоа». Для музея было выбрано здание прежней тюрьмы, а по задумке дизайнеров, плоскости между зданиями должны напоминать страницы и тома Торы, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

На строительство музея итальянский парламент выделил 55 миллионов долларов, и сейчас активно изыскиваются возможности дополнительного финансирования этого проекта.

Начало строительство музея началось в 2003 году, когда соответствующий декрет был издан парламентом. Недалеко от бывшего еврейского квартала Феррары были выбраны два здания прежней тюрьмы, и продвинутые архитекторы и дизайнеры приступили к концептуальной работе.

Частично в музее еще продолжаются строительные работы, но на данный момент в нем уже работает выставка «Евреи, итальянская история: первая тысяча лет» («Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni»). Первая выставка в музее будет экспонироваться до 16 сентября 2018 года, основную же экспозицию представят к 2020 году.

Выставка о первом тысячелетии «невероятных приключений евреев в Италии», которая экспонируется в музее стоит недорого – билет для взрослого 10 €, для ребенка от 6 до 18 лет – 8 €. Дети младше 6, люди с ограниченными возможностями и приравненные к ним журналисты и туристические гиды – могут посещать бесплатно.