Во Франции иудеи протестуют против переиздания антисемитских памфлетов Селина

Самый известный французский охотник за нацистами Серж Кларсфельд и крупнейшая зонтичная еврейская организация Франции протестуют против плана переиздать антисемитские памфлеты писателя Луи-Фердинанда Детуша, известного также как Селин.

Как сообщает "Лехаим", Кларсфельд, историк и вице-президент Фонда памяти о Холокосте, что было бы «невыносимо» найти во французской библиотеке эссе знаменитого писателя, который публиковался под псевдонимом Луи-Фердинанд Селин между 1937 и 1941 годами.

CRIF, зонтичная еврейская организация, заявила, что она выступает против плана издательства Gallimard опубликовать в конце этого года три «расистских, антисемитских и прогитлеровских» памфлета под названием «Безделицы для погрома», «Школа трупов» и «Попали в переделку». О планах публикации памфлетов стало известно в ноябре, но официально это было объявлено только недавно. Представитель издательства Gallimard, одного из самых известных издательств Франции, сказал, что памфлеты будут редактироваться «в научном стиле», который разоблачит и объяснит их антисемитский контент.

Селин, врач и открытый сторонник нацистской Германии времен Адольфа Гитлера, опубликовал в 1932 году «Путешествие на край ночи» о переживаниях солдата Первой мировой войны. Оскорбленный и ненавидимый в своей родной Франции за поддержку нацистской оккупации, Селин уехал в Германию и Данию после освобождения Франции. Он вернулся в 1951 году, за десять лет до своей смерти. На странице автора на веб-сайте изданий Gallimard не говорится, почему Селин покинул Францию и не упоминаются его прогитлеровские и антиеврейские взгляды.

Представитель французского правительства по борьбе с антисемитизмом Фредерик Поттье в прошлом месяце направил письмо президенту издательства Антуану Галлимару, в котором выражалась «озабоченность» планом публикации памфлетов «во время, когда с бичом антисемитизма нужно бороться сильнее, чем когда-либо прежде».

Согласно "Le Parisien", 105-летняя вдова Селина, Люсьетта Детуш, которая владеет авторскими правами на памфлеты, десятилетиями выступала против публикации во Франции антисемитских произведений своего покойного мужа, но в последнее время изменила свое мнение.