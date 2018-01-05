В Силиконовой долине в штаб-квартире Facebook открылся мобильный кошерный ресторан

В штаб-квартире Facebook в Менло-парке в Силиконовой долине впервые в истории компании открылся кошерный ресторан. Кошерный ресторан и 11 других кафе обслуживают 6 000 сотрудников кампуса, сообщает "Лехаим".

Ресторан, в котором будет предлагаться фаст-фуд, также включает в себя места для посетителей, и находится в трейлере, получившем название «Кошерный грузовик».

Трейлер будет курсировать между двумя участками огромного кампуса, расположенными по обе стороны от шоссе 84, проходящего через долину. «Кошерный грузовик» будет обслуживать служащих Facebook, употребляющих кошерную пищу, а так же любых других сотрудников огромной социальной сети, которые желают насладиться ближневосточной кухней. Мобильный ресторан также будет использоваться для проведения коротких учебных занятий по Торе каждый вторник во второй половине дня.

Facebook в прошлом году подтвердил свое желание увеличить разнообразие среди своих сотрудников и привлечь к работе больше женщин, ультраортодоксальных евреев и арабов – в соответствии с глобальной политикой компании, которая направлена ​​на интеграцию людей с различными культурными и социальными особенностями в компанию. За последние несколько месяцев компания пригласила ультраортодоксальных разработчиков программного обеспечения на семинары и даже 24-часовые «хакатоны» (марафоны развития) с призами для победителей.