В Калькутте для 30 евреев открыли две синагоги

В городе Калькутта (штат Западная Бенгалия, Индия) открылись после трехлетней реставрации две исторические синагоги, построенные в XIX веке – «Маген Давид» и «Бейт Эль». Обе они находятся в районах города, где ранее жили большие национальные общины, и расположены недалеко друг от друга – «Бейт Эль» в районе Bara Bazaar, а «Маген Давид» – в районе Chayna Bazaar, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Некогда в Калькутте проживала процветающая еврейская община, сейчас различные информационные источники и специалисты спорят – то ли местных евреев тут 30, то ли 40.

Официально начало современной еврейской истории Калькутты – XVIII век, причем основу общины составили не выходцы из Великобритании, а евреи Ирана, Ирака, Сирии и других близлежащих стран, почувствовавших приближающий расцвет страны под британским управлением.

Синагоги же, о которых идет речь, появились в XIX веке, во времена Ее Величества королевы Виктории – синагога «Бет Эль» была построена в 1856 году, а «Маген Давид» в 1884 году. После спуска британского флага и начала ухода национальных меньшинств из Индии синагоги опустели и начали приходить в упадок, а потом и разрушаться.

В 2014 году было принято решение об их восстановлении, несмотря на то, что евреев в Калькутте сейчас совсем немного.

«Еврейская община Калькутты воспринимается как умирающая община, – цитирует Indian Express президента и попечителя синагоги «Бет Эль» Давида Р. Ашкенази. – В какой-то степени это правда. За последние несколько десятилетий число евреев сократилось, и сейчас в городе осталось всего 30 евреев. В период расцвета община насчитывала 5 000 человек. Затем, в конце 1950-х – начале 1960-х годов, началась миграция, когда евреи уехали в Америку, Израиль, Австралию, Гонконг, Сингапур и другие места».

Однако, евреи Калькутты верят в возможность возрождения общины и рассчитывают, что синагоги сыграют в этом не последнюю роль – «В Калькутте, где многие из нас прожили столько лет, есть инфраструктура для еврейской общины, которая снова станет процветающей, – продолжает Давид Ашкенази, – Есть три синагоги, кладбище и две еврейские школы – одна для девочек и одна для мальчиков. По сути, это то, что нужно общине».