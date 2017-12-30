В Иерусалиме тысячи верующих помолились у Стены плача об окончании засухи

00:47, 30 декабря 2017
Иудаизм
27 0
/ phys.org

Несколько тысяч человек приняли участие в четверг вечером в молитве о дожде у Стены плача в Старом городе Иерусалима, откликнувшись на призыв министра сельского хозяйства Израиля Ури Ариэля. Об этом сообщает информагентство "ТАСС" со ссылкой на The Times of Israel.

На молитву о дожде израильтян призвал министр сельского хозяйства / timesofisrael.com

На молебне, который призван помочь положить конец продолжающейся в стране пятый год засухе, присутствовали главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф, указывает издание.

По прогнозам синоптиков, Израиль ожидает пятая подряд засушливая зима. По их данным, за первые два месяца сезона дождей в октябре-ноябре осадков выпало в два раза меньше нормы. В ноябре на территории еврейского государства было зафиксировано от 20 до 40 мм осадков, что составляет от 30% до 50% от нормы для одиннадцатого месяца года. Аналогичная картина наблюдалась и в октябре.

Главный естественный пресноводный резервуар Израиля - озеро Кинерет, известное также как Галилейское море, - продолжает стремительно мелеть. Уровень воды в нем продолжает сокращаться даже в сезон дождей. В результате длящейся пятый год засухи Израиль оказался на грани водного кризиса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter