В Иерусалиме тысячи верующих помолились у Стены плача об окончании засухи

Несколько тысяч человек приняли участие в четверг вечером в молитве о дожде у Стены плача в Старом городе Иерусалима, откликнувшись на призыв министра сельского хозяйства Израиля Ури Ариэля. Об этом сообщает информагентство "ТАСС" со ссылкой на The Times of Israel.

На молебне, который призван помочь положить конец продолжающейся в стране пятый год засухе, присутствовали главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф, указывает издание.

По прогнозам синоптиков, Израиль ожидает пятая подряд засушливая зима. По их данным, за первые два месяца сезона дождей в октябре-ноябре осадков выпало в два раза меньше нормы. В ноябре на территории еврейского государства было зафиксировано от 20 до 40 мм осадков, что составляет от 30% до 50% от нормы для одиннадцатого месяца года. Аналогичная картина наблюдалась и в октябре.

Главный естественный пресноводный резервуар Израиля - озеро Кинерет, известное также как Галилейское море, - продолжает стремительно мелеть. Уровень воды в нем продолжает сокращаться даже в сезон дождей. В результате длящейся пятый год засухи Израиль оказался на грани водного кризиса.