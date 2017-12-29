В Иране вандалы осквернили две синагоги: уничтожили свитки Торы, молитвенники и ритуальные предметы

Уже вторая синагога подверглась нападению вандалов в южноиранском городе Шираз, причем нападавшие уничтожают свитки Торы, молитвенники и ритуальные предметы. Об этом сообщает "Лехаим".

По словам старшего советника Ирано-американской еврейской федерации Сэма Керманяна, синагога Каши была атакована вечером 24 декабря, а синагога Хадаш была атакована днем 25 декабря.

Местная еврейская община считает, что нападения были совершены более чем одним человеком, но не знает, кто их совершил.

Вандалы разорвали свитки Торы, а также около 100 молитвенников, некоторые из которых были брошены в туалет. Они повредили и «испачкали» талиты и тфилины. Нападавшие также разбили стекло и украли серебряные украшения, украшавшие синагогальные свитки Торы.

«В свете этих явных антисемитских инцидентов мы призываем власти Исламской Республики Иран обеспечить защиту всех мест отправления культа, а также всех членов нашей общины и привлечь виновных в совершении этих преступных деяний к ответственности», – говорится в заявлении лидеров Ирано-американской еврейской федерации.