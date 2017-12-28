МИД Израиля призывает Украину расследовать антисемитские надписи в Одессе

Министерство иностранных дел Израиля осудило антисемитские граффити в Одессе и призвало правительство Украины принять решительные меры в расследовании этого инцидента. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

Надписи «Первый тост за Холокост», «Тетя Соня не спасет — тут хозяин украинец» и «Прочь жидов — Украина для украинцев» появились на воротах музея Холокоста в Одессе, на двери Еврейского культурного центра и на заборе синагоги 25 декабря. Полиция Одессы открыла уголовное дело по статье «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти».

«Мы ожидаем, что правительство Украины примет самые решительные меры для ликвидации антисемитизма и привлечения виновных к ответственности», — говорится в заявлении израильского МИД.

Ранее спикер главы Одесской областной полиции Руслан Форостяк заявил, что появление антисемитских надписей может быть провокацией. «Несмотря на основания считать, что эти надписи — очередные элементы антигосударственных провокаций в регионе, тем не менее, надеюсь, негодяев установят и они понесут должное наказание», — написал он в Facebook.

Почетный консул Израиля в Западной Украине Олег Вишняков заявил, что будет следить за расследованием этого дела и призвал украинские власти препятствовать таким жестким проявлениям антисемитизма. «Уверен, эти акты вандализма — не просто проделки хулиганов, а чей-то “заказ” по планомерному разрушению отношений между Израилем и Украиной», — написал он в Facebook.