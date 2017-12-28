У Стены плача появится железнодорожная станция имени Трампа

Новая железнодорожная станция, которую планируется построить у Старого города Иерусалима, будет названа в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Jewish.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.

О таком решении объявил накануне министр транспорта Израэль Кац.

«Стена плача — самое святое место для евреев, и я решил назвать станцию возле нее именем президента Трампа в честь его исторического, отважного решения признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал Кац.

Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима 6 декабря.

Железнодорожная станция возле Старого города станет частью новой скоростной линии Тель-Авив — Иерусалим, строительство которой началось в 2001 году. Открытие линии назначено на весну 2018 года.

На момент открытия поезда в Иерусалим будут прибывать к центральной автобусной станции города. Затем планируется построить дополнительную станцию возле Стены плача. Для этого потребуется прокопать трехкилометровый туннель до Старого города.

В мае 2017 года Дональд Трамп посетил Стену плача во время визита в Израиль. Отмечается, что до этого момента ни один действующий президент США не посещал этот памятник.