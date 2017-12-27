В Иране вандалы осквернили синагогу и выбросили Тору в туалет

Листки Торы были найдены в туалете / theyeshivaworld.com

В минувшие выходные неизвестные проникли в синагогу еврейского города Шираз, уничтожили два свитка Торы и выкинули в туалет молитвенники. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 25 декабря, сообщает Jewish.ru со ссылкой на Yeshiva World News.

По данным издания, полиция Ирана начала расследование происшествия. При этом YWN указывает на сложности с получением информации из региона.

Согласно результатам переписи 2012 года, в Иране проживает 8756 евреев. Еврейская община Ирана официально заявляет об отсутствии преследований со стороны властей. У евреев есть один представитель в иранском парламенте.