В Иране вандалы осквернили синагогу и выбросили Тору в туалет
12:25, 27 декабря 2017
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Листки Торы были найдены в туалете / theyeshivaworld.com
В минувшие выходные неизвестные проникли в синагогу еврейского города Шираз, уничтожили два свитка Торы и выкинули в туалет молитвенники. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 25 декабря, сообщает Jewish.ru со ссылкой на Yeshiva World News.
По данным издания, полиция Ирана начала расследование происшествия. При этом YWN указывает на сложности с получением информации из региона.
Согласно результатам переписи 2012 года, в Иране проживает 8756 евреев. Еврейская община Ирана официально заявляет об отсутствии преследований со стороны властей. У евреев есть один представитель в иранском парламенте.
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